Россияне стали реже покупать популярное лекарство

Продажи глицина снижаются в Российской Федерации пять лет подряд. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

В публикации отмечается, что за 2023 год в российских аптеках было приобретено порядка 31 млн упаковок препарата, что на 4,3% меньше, чем годом ранее (32,4 млн). В предыдущих годах показатель так же снижался. В 2021 году в России было реализовано 37,6 млн упаковок глицина, в 2020 году — 40,6 млн, в 2019 году — 46,6 млн.

Издание подчеркивает, что препарат стали реже назначать врачи, ведь его клиническая эффективность так и не была доказана. В зависимости от диагноза пациентам стали выписывать другие средства, например, антидепрессанты.

До этого по данным DSM Group стало известно, что продажи корвалола в России по итогам 2023 года рухнули до минимумов 2018 года.

Отмечается, что продажи препарата падают на протяжении последних нескольких лет. Так, в 2021 году в российских аптеках купили 46 млн упаковок корвалола, в 2020-м — 50 млн.

Ранее сообщалось, что в Минфине задумались над введением акциза на медицинский спирт.