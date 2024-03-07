В Петербурге мужчина попытался ограбить банк при помощи газового баллончика

Неизвестный пытался ограбить банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сегодня вечером в отделение банка, расположенного на 9-й линии Васильевского острова, зашел человек. Он распылил в помещении содержимое газового баллончика, а затем у кассиров потребовал деньги.

В ответ он услышал отказ и был вынужден покинуть место преступления без какой-либо добычи. Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение налетчика.

До этого пенсионер ограбил 16 американских банков за два года и остался безнаказанным.

Ранее полицейский на пенсии задержал грабителя, похитившего золотые цепочки.