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В Петербурге мужчина попытался ограбить банк при помощи газового баллончика

Shot: грабитель-неудачник совершил налет на банк в Петербурге, но ушел ни с чем

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Неизвестный пытался ограбить банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сегодня вечером в отделение банка, расположенного на 9-й линии Васильевского острова, зашел человек. Он распылил в помещении содержимое газового баллончика, а затем у кассиров потребовал деньги.

В ответ он услышал отказ и был вынужден покинуть место преступления без какой-либо добычи. Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение налетчика.

До этого пенсионер ограбил 16 американских банков за два года и остался безнаказанным.

Ранее полицейский на пенсии задержал грабителя, похитившего золотые цепочки.

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