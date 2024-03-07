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В России ввели госрегулирование цен на неуправляемые бомбы

Правительство России ввело госрегулирование цен на неуправляемые бомбы

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Правительство России ввело госрегулирование цен на неуправляемые бомбы. Текст соответствующего распоряжения размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Новшество будет затрагивать все типы неуправляемых бомб и боеприпасов. Перед принятием распоряжения госрегулированию подлежали только цены на управляемые бомбы и снаряды. Исключение при этом делается для ядерного оружейного комплекса.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выпуск снарядов на предприятиях в Кировской и Челябинской областях.

«Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра...» — добавили представители Минобороны России.

По данным МО, Шойгу проинспектировал производственные мощности, непосредственно задействованные в выпуске продукции для обеспечения специальной военной операции на Украине.

Ранее в Казани загорелось Танковое училище.

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Операция на Украине
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