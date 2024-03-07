В России ввели госрегулирование цен на неуправляемые бомбы

Правительство России ввело госрегулирование цен на неуправляемые бомбы. Текст соответствующего распоряжения размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Новшество будет затрагивать все типы неуправляемых бомб и боеприпасов. Перед принятием распоряжения госрегулированию подлежали только цены на управляемые бомбы и снаряды. Исключение при этом делается для ядерного оружейного комплекса.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выпуск снарядов на предприятиях в Кировской и Челябинской областях.

«Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра...» — добавили представители Минобороны России.

По данным МО, Шойгу проинспектировал производственные мощности, непосредственно задействованные в выпуске продукции для обеспечения специальной военной операции на Украине.

Ранее в Казани загорелось Танковое училище.