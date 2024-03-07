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Мужчина сбежал из-под стражи, поменявшись удостоверением личности с другим заключенным

Китаец сбежал из-под стражи по документам сокамерника и вновь лишился свободы

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Shutterstock

Житель Гонконга, сбежавший из-под стражи, выдав себя за другого заключенного, приговорен к 2,5 года тюрьмы. Об этом сообщает SCMP.

38-летний шеф-повар, попавший за решетку по делу о торговле наркотиками, обменял свое удостоверение личности на документ 26-летнего сокамерника и пообещал дать ему за это 20 тыс. гонконгских долларов. Он также завладел браслетом молодого человека, которого отпустили под залог, и покинул изолятор в сопровождении четырех офицеров. Как уточняется, никто из охранников не заметил, что внешность оставшегося в камере заключенного не совпадает со снимком в удостоверении личности, которое у него имеется.

Данное подельнику обещание мужчина так и не выполнил и спустя четыре дня был задержан на улице. Он заявил, что решился на побег, чтобы собрать доказательства своей невиновности. Мужчину, который обменялся с шеф-поваром документами, также судили за преступление против правосудия. А организатор преступления признал свою вину в побеге из тюремной камеры и хранении поддельного удостоверения личности. По решению суда он отправился за решетку на 2,5 года. Был ли он признан виновным в наркотическом преступлении, не уточняется.

Ранее заключенный сбежал из колонии под Пензой и уехал к себе домой, вызвав такси.

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