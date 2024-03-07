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В Петербурге организатор экскурсий по крышам получил условный срок и штраф

Организатор экскурсий по крышам Петербурга бы оштрафован на 200 тысяч рублей

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Shutterstock/FOTODOM

Организатор экскурсий по крышам Петербурга получил условный срок и штраф в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Приговор в отношении Константина Бойко огласил Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. б ч.2 ст.171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

По данным суда, с 19.02.2022 по 25.07.2023 мужчина за деньги проводил экскурсии по крышам зданий и дворам Центрального района Санкт-Петербурга, действуя в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности. Отмечается, что Бойко взломал замки на неустановленном количестве входных дверей и чердачных помещений домов, а также достал ключи от входных дверей парадных. Также он разработал экскурсионные маршруты, создал страницы в соцсетях и набрал персонал для проведения и организации экскурсий. Всего Бойко заработал сумму 22 281 470 рублей 96 копеек.

«Бойко вину признал, раскаялся, дело слушалось в особом порядке», — сообщили в пресс-службе.

Его приговорили к двум годам лишения свободы сроком условно с испытательным сроком 1.5 года и штрафу в 200 000 рублей.

До этого в Москве суд арестовал 13 руферов, проникших в многоэтажку на Котельнической набережной.

Ранее в Петербурге юноша забрался на коня из колесницы на здании Главного штаба Эрмитажа и попал на видео.

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