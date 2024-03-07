Работники испанских аэропортов массово похищали ценности из чемоданов путешественников

Испанские полицейские вышли на банду, члены которой работали в аэропорту Тенерифе и воровали ценные вещи из багажа пассажиров. Об этом пишет Daily Mail.

К настоящему времени около 40 работников испанских аэропортов были арестованы или попали под подозрение в краже ценностей из чемоданов путешественников в ходе новой полицейской операции. Она была начата после увеличения числа жалоб от пассажиров, которые заявляли о пропаже вещей из их багажа после регистрации в аэропорту Тенерифе.

В итоге полиция арестовала 16 подозреваемых, еще 22 человека прямо сейчас находятся под следствием. Все они являются сотрудниками фирм, работающих на территории этого аэропорта. Они открывали багаж, как только он оказывался вне поля зрения других людей, и забирали себе понравившиеся вещи.

«Следователям удалось вернуть большое количество вещей, украденных из чемоданов. Их стоимость превышает €120 тысяч», — отметил представитель Гражданской гвардии Мадрида.

Источники утверждают, что стоимость похищенного имущества может быть гораздо выше. По некоторым данным, она достигает почти €2 млн. Среди найденных вещей — большое количество дизайнерской одежды, часы, камеры и прочие электронные устройства, ювелирные украшения, наличные, а также деликатесы, библия и скрипка, с которой путешествовал молодой музыкант, летевший на концерт в Лондон.

Ранее сотрудница аэропорта Манилы съела украденные у пассажира деньги.