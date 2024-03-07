Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны

close
100%
Depositphotos

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 18:54 мск сирены включились в Киеве. Через несколько минут красная зона на карте тревог распространилась на все регионы Украины.

До этого воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях. Сирены звучали здесь чуть больше 20 минут.

В четверг, 7 марта, на Украине сообщили о взрывах в Сумах. По данным Telegram-канала «Общественное», во время воздушной тревоги произошел мощный взрыв. До этого в Сумской области объявили воздушную тревогу.

Накануне издание «Общественное» написало о взрыве в Одессе после срабатывания сирен.

5 марта воздушная тревога объявлялась в пяти областях Украины. Сирены раздавались в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами