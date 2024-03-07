На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 18:54 мск сирены включились в Киеве. Через несколько минут красная зона на карте тревог распространилась на все регионы Украины.

До этого воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях. Сирены звучали здесь чуть больше 20 минут.

В четверг, 7 марта, на Украине сообщили о взрывах в Сумах. По данным Telegram-канала «Общественное», во время воздушной тревоги произошел мощный взрыв. До этого в Сумской области объявили воздушную тревогу.

Накануне издание «Общественное» написало о взрыве в Одессе после срабатывания сирен.

5 марта воздушная тревога объявлялась в пяти областях Украины. Сирены раздавались в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.