В российском городе ребенок забрался на крышу алкомаркета и попал в больницу

В Екатеринбурге малолетний мальчик забрался на крышу алкомаркета, упал и попал в больницу. Об этом сообщает со ссылкой на источник в оперативных органах Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в районе улицы Ферганская. Ребенок, которому по разным данным семь или десять лет, неустановленным образом забрался на крышу торгующего алкоголем магазина «Бристоль» и упал с нее.

Сообщается, что мальчик упал с высоты около пяти метров. Об инциденте в экстренные службы сообщил его девятилетний брат.

На место прибыла скорая помощь. Врачи доставили ребенка в медицинское учреждение, он получил травмы. Информации о его состоянии не поступало.

По факту произошедшего проводится проверка. Полицейские опрашивают представителей несовершеннолетнего.

Ранее в Петербурге ребенок повредил селезенку после падения на детской площадке.