Политолог назвала удачной встречу Путина с выпускницами Краснодарского авиаучилища

Встреча президента России Владимира Путина с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова в канун 8 Марта очень удачная. Об этом по итогам встречи сообщила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

По ее словам, в нее заложено много разных и при этом дополняющих друг друга смыслов. «В первую очередь, это встреча с женщинами в преддверии Международного женского дня. Встреча показывает, что в России у женщин есть возможность выбирать любую карьерную и жизненную траекторию. Если есть способности и таланты, то, пожалуйста, ты можешь быть айтишницей, финансистом или военной летчицей», — сказала Федорова.

По ее мнению, Россия всегда отличалась более прогрессивным отношением к женщинам и к возможностям их самореализации.

«Эта встреча лишнее тому подтверждение. Поэтому я считаю, что место и формат встречи выбран удивительно удачно», — подчеркнула одна.

Он отметила, что также в эту встречу был заложен смысл патриотизма.

«Это действительно легендарное летное училище. Не будет лишним всем лишний раз напомнить о том, как сильны наши вооруженные силы», — добавила политолог.

Также она обратила внимание, на то, что во время встречи президент действительно был сосредоточен на общении с людьми.

«Видно, что он очень по-человечески в это вкладывается. Он рассказывает какие-то истории своей жизни, приоткрывает какие-то человеческие моменты, то есть он нацелен на то, чтобы создать со своими собеседниками доверительную коммуникацию. Конечно, это заметно не только сегодня. На самом деле это в целом его стиль», — сказала Федорова.

По ее мнению, Путин располагает к себе людей именно тем, что общается с ними принципиально открыто, без какой-то пренебрежительности и без позиции «сверху вниз».

«Для него каждый человек, с которым он разговаривает, это важный и ценный собеседник. У него такой стиль политического лидерства. То есть вот эта принципиальная открытость и готовность разговаривать с людьми спокойно, уважительно, с юмором, на равных и так далее — это действительно один из секретов его обаяния», — отметила Федорова.