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В российской женской колонии произошла вспышка диареи

Под Волгоградом произошла вспышка диареи в женской колонии

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Илья Питалев/РИА Новости

Под Волгоградом в женской колонии произошла кратковременная вспышка диареи. Об этом сообщают »Городские вести».

По информации издания, инцидент произошел на территории исправительного центра на базе предприятия в городе Ленинск. Часть осужденных, находившихся в производственном цеху, пожаловались на расстройство кишечника и недомогание.

«Главный санитарный врач УФСИН контролирует ситуацию. В производственном цеху, где работают осужденные, взяты образцы воды, пищи, выясняется, что стало причиной недомогания», — сообщили в УФСИН, передает издание.

В региональном управлении допускают, что причиной произошедшего могло стать пищевое отравление или ротавирусная инфекция.

Ранее отравившиеся бургерами жители Приморья сообщили, что блюдо не вызывало подозрений.

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