ВСУ обстреляли белгородское село Козинка

Украинские военные обстреляли село Козинка, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела пострадал один мужчина. Врачи диагностировали у гражданина осколочные ранения нижней конечности, однако от госпитализации он отказался.

«Вся необходимая помощь была оказана врачами ЦРБ (Центральной районной больницы. — «Газета.Ru»)», — написал Гладков.

Также он добавил, что из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получило одно частное домовладение. На территорию участка попал украинский снаряд, повредив сарай.

«Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — уточнил глава области.

7 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино со стороны украинских войск. Руководитель региональной администрации рассказал, что в результате атаки повреждения получили 11 частных домов и линия электропередачи (ЛЭП).

Ранее в Ленинградской области сбили два украинских дрона.