Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли белгородское село Козинка

Гладков: житель села Козинка пострадал при обстреле со стороны ВСУ

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украинские военные обстреляли село Козинка, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела пострадал один мужчина. Врачи диагностировали у гражданина осколочные ранения нижней конечности, однако от госпитализации он отказался.

«Вся необходимая помощь была оказана врачами ЦРБ (Центральной районной больницы. — «Газета.Ru»)», — написал Гладков.

Также он добавил, что из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получило одно частное домовладение. На территорию участка попал украинский снаряд, повредив сарай.

«Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток», — уточнил глава области.

7 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино со стороны украинских войск. Руководитель региональной администрации рассказал, что в результате атаки повреждения получили 11 частных домов и линия электропередачи (ЛЭП).

Ранее в Ленинградской области сбили два украинских дрона.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами