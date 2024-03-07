Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск

Главного редактора новостного сайта Newsader Александра Кушнаря (признан в РФ иностранным агентом), который в данный момент проживает в Литве, объявили в розыск. Журналиста разыскивают по уголовной статье, выяснила «Газета.Ru».

В четверг, 7 марта, в базе розыска министерства внутренних дел РФ появилась информация об Александре Кушнаре. На сайте ведомства отмечается, что мужчина родился 9 июня 1985 года в городе Благовещенске Амурской области.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК [РФ]», — подчеркивается в публикации.

Тем не менее, о какой именно уголовной статье идет речь, в ведомстве не уточнили.

23 сентября 2022 года министерство юстиции РФ признало Александра Кушнаря и еще троих человек иностранными агентами. По данным властей, журналист получал финансирование от Украины для осуществления политической деятельности.

6 марта текущего года МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана. В мае 2018 года корреспондент стал фигурантом уголовного дела после того, как в одном из изданий появилась его статья с призывами наносить удары по Крымскому мосту.

Ранее суд заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иностранным агентом) по делу о фейках.