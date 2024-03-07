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Россиянам рассказали, можно ли застраховать питомцев при авиаперелете

Страховой эксперт Сюсин: россияне могут застраховать питомцев при авиаперелете

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Shutterstock

Россияне, которые планируют перелет с домашним животным, могут застраховать его. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт страхового рынка Юрий Сюсин.

«Конечно. А какая разница? Просто в законе об ОСАГО этого нет. А для животного, конечно, одна страховка должна быть», — отметил Сюсин.

Он отметил, что авиакомпании могут предъявлять к пассажирам особые требования при перевозке домашних питомцев. Так, например, для собак может быть обязательно ношение намордника. При этом хозяин животного должен будет заплатить за его перевозку.

Если во время перелета с питомцем что-то произойдет, в том числе, в результате авиакатастрофы, владелец скорее всего сможет рассчитывать на страховое возмещение от авиакомпании, добавил Сюсин.

В феврале замгендиректора РЖД Иван Колесников на заседании рабочей группы Госдумы по совершенствованию правил перевозок пассажиров с животными заявил, что РЖД планирует запретить высадку животных без хозяина из электричек. Он добавил, что все изменения будут согласованы в установленном порядке, так как среди акционеров большей части пригородных компаний, помимо РЖД, есть и региональные власти.

Ранее в Госдуме открыли «страшный секрет» о приютах для животных.

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