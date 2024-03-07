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На Урале замдиректора кадетской школы отправили в колонию за взятки

В Оренбурге замдиректора кадетской школы получил три года колонии за взятки

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Оренбурге бывшего замдиректора кадетской школы-интерната им. И.И. Неплюева признали виновным в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города.

Суд установил, что мужчина, в 2019-2022 годах, будучи заместителем руководителя образовательного учреждения по административно-хозяйственной части, получил несколько взяток общей суммой более 750 тыс. рублей от пяти предпринимателей и представителей организаций, с которыми школа заключала контракты.

«В обмен замдиректора обещал им обеспечить беспрепятственное заключение контрактов и договоров, исполнение учреждением обязательств, в том числе в части своевременной оплаты поставленных товаров», — говорится в материалах суда.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строго режима и конфискацией имущества в размере полученной взятки. Также осужденный обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в отношении директора рязанской школы возбудили уголовное дело: ее подозревают в хищении миллионов рублей.

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