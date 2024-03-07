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Курганец изнасиловал 14-летнюю соседку по общежитию

В Курганской области мужчина изнасиловал 14-летнюю соседку по общежитию

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Depositphotos

В Курганской области 25-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю соседку по общежитию и получил 12 лет колонии. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в августе 2023 года. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения россиянин зашел в комнату соседей по общежитию, где спала несовершеннолетняя. После этого он изнасиловал ее, применив физическую силу.

Позже девушке-подростку удалось выбежать из комнаты и обратиться за помощью к родственникам — они вызвали полицию. Мужчину задержали в тот же день.

Курганский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей об изнасиловании. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее россиянин получил 18 лет колонии за надругательства над внучками.

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