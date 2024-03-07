Россиянам рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать

Смешивая разные алкогольные напитки за праздничным столом можно попросту не справиться с «градусом» и слишком быстро закончить вечеринку, а похмелье на утро будет особенно мучительным. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова.

Она посоветовала не смешивать водку и вино, поскольку это приведет к быстрому опьянению из-за разной скорости всасывания алкоголя в кровь.

Кроме того, губительным может оказаться сочетание виски и текилы. Оба этих напитка являются крепкими, их смешивание может вызвать сильное опьянение и головные боли, пояснила врач.

Что касается закусок, по ее словам, стоит отдать предпочтение фруктам, овощам, орехам и морепродуктам. Также она рекомендовала употреблять спиртные напитки, чередуя с водой.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что спиртные напитки пшеничного или виноградного происхождения нельзя пить людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Они противопоказаны при дисбиозе кишечника и связанных с этим проблемах — псориазом, ревматоидном артрите и прочих.

Ранее психолог назвала признаки развития алкогольной зависимости.