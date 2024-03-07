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В Подмосковье рассказали о ходе профилактических осмотров в школах

Более 200 тыс. детей прошли профосмотры в школах и детских садах Подмосковья

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Shutterstock

С начала 2024 году в школах и детских садах Подмосковья 201,3 тыс. детей прошли профилактические осмотры, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра», — сказала Стригункова.

Она добавила, что родители смогут с помощью электронной медкарты увидеть результаты осмотра.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Подмосковье родилось более 70 тыс. детей.

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