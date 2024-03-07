Хотел близости: клиенты рассказали о хозяине салона красоты в Щелково, где нашли скрытую камеру

В салоне красоты «О-ля-ля» из подмосковного Щелково, где скрытая камера снимала клиенток во время лазерной эпиляции, происходит постоянная «текучка» кадров, а хозяин студии Евгений якобы предлагает своим мастерам «близкие» отношения. Об этом «Газете.Ru» рассказала клиентка салона Ольга.

«Текучка в мастерах началась четыре года назад. Имен мастеров называть не буду, но ни один не ушел без скандала и финансовой задолженности. Последнему постоянному мастеру (со слов мастера) Евгений задолжал 70 тысяч рублей и не отдал. Супруга [владельца салона] звонила и угрожала ушедшим мастерам, чтобы они не оказывали свои услуги в округе, так как с уходом мастеров и вся клиентская база уходила из «О-ля-ля». Сам же владелец предлагал «близкие» отношения мастерам, и они сразу же попадали в немилость, если отказывали. Последний год салон держался на честном слове и искал «эффективного менеджера» по управлению. Как говорил Евгений: «Любого мастера будем выдавать за топ-мастера из Москвы». Последний скандал был по поводу ухода парикмахера перед новым годом, салон не смог предоставить замену мастеру в предпраздничные дни. И даже не предупредил клиентов, что мастер ушел. Городок маленький, и все друг друга знают. Евгений с супругой дал указание администратору, чтобы та в лицо приходящим клиентам сообщала, что мастер попал в психушку. Клиенты при ней звонили мастеру и были крайне удивлены, что мастер дома в полном порядке», — рассказала Ольга.

Женщина предполагает, что камеру в кабинете эпиляции мог установить сам хозяин салона. Такого же мнения придерживается Яна — жительница Щелково, которую приглашали на работу в салон.

«Они работают без лицензии на аппарат лазерной эпиляции, об этом знают все бывшие и нынешние сотрудники салона. Заставлял работать на просроченных гель-лаках, были жалобы. Не выплачивал зарплаты бывшим сотрудницам, кидал их на деньги. Я была не раз в этом салоне. Была и в кабинете лазерной эпиляции, но не как клиент — они меня хотели взять на работу, но меня смутили некоторые моменты — и я ушла. Подруга работала администратором там и говорила, что клиенты приходили с жалобами после лазерной эпиляции: то у них результата не было, то раздражение появлялось. А аппарат не обрабатывался тщательно после каждого клиента. Камеры установил Евгений, потому что она проведена через кабель, а значит, никто не мог иметь доступ кроме него. Он постоянно смотрит и слушает камеры, которые установлены в других местах, ему известны все конфликты и все разговоры», — считает она.

Яна отмечает, что опубликовать записи с камер могла бывшая администратор салона из мести хозяину студии — у них, по словам девушки, якобы был роман.

О том, что в подмосковном городе Щелково скрытая камера снимала клиенток, которые пришли на процедуру лазерной эпиляции, накануне сообщил Telegram-канал Baza. Позднее стало известно, что речь идет о салоне красоты «О-ля-ля». Архив записей с камеры содержит более 50 видео, самые ранние датированы октябрем 2023 года, но их может быть гораздо больше.

Полиция начала проверку. По словам источников Baza, в ближайшее время проверку по статье 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни) может начать и следственный комитет. Сами пострадавшие также планируют написать заявление в полицию.

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