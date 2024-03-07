В Петербурге ребенок повредил селезенку после падения на детской площадке

В Санкт-Петербурге ребенок повредил селезенку во время прогулки. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, инцидент произошел накануне в Калининском районе города. Восьмилетний мальчик играл на одной из детских площадок, когда упал с высоты на левый бок. После этого ребенок пожаловался на сильную боль, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи в медицинском учреждении диагностировали у него травматическое повреждение селезенки, внутреннее кровотечение, разрыв и травматический заворот правого яичка, а также гематому лево-височной области. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

7 марта «78.ru» писал, что в Приморском районе Санкт-Петербурга пятикласснику стало плохо после тренировки по футболу и домашнего ужина. Его госпитализировали из квартиры по улице Щербакова в приморском районе города в тяжелом состоянии. По словам родителей, сын пришел домой после тренировки и поужинал, после чего ребенку внезапно стало плохо.

Пятиклассника с судорогами доставили в детскую больницу, у него диагностировано отравление неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что россиянин нашел ключи от квартиры соседей и воровал у них нижнее белье.