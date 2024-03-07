Сбер поможет оплатить цветы для женщин улыбкой

Сбер подготовил к 8 марта карту с местами, в которых можно купить подарки с помощью улыбки, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отмечают, что этот способ оплаты абсолютно безопасен. В банке пояснили, что каждый человек обладает уникальными чертами лица, которые распознаются терминалом. Такая технология исключает попытки оплатить покупку по фотографии, так как данные в системе хранятся в виде цифрового кода.

Также в Сбере отметили, что система распознает уникальные черты лица даже если он отрастил бороду или надел шляпу. Также терминал не проводит оплату, если другой человек проходит мимо во время оплаты. Таким образом исключается шанс случайной оплаты.

Настроить функцию оплаты улыбкой можно в мобильной приложении СберБанк Онлайн с помощью сервиса «Оплата улыбкой».

Аналитики Сбера также рассказали, что чаще всего в преддверии 8 марта мужчины покупают подарки при помощи улыбки в супермаркетах «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Пятерочка» и «Перекресток». Самыми популярными подарками стали конфеты, вино, шампанское, розовые пельмени-сердечки и мороженое. Также россияне часто оплачивают улыбкой одежду, обувь и аксессуары.

Напомним, ранее президент Сбера Герман Греф обещал, что в 2024 году банк обеспечит оплату по улыбке на миллионе терминалов.