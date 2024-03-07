Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В преддверии праздников врач напомнила о правилах употребления спиртного

Врач Разаренова посоветовала чередовать алкоголь с водой

close
100%
Shutterstock

Праздничные выходные редко обходятся без вкусной еды и спиртного. Как отметить Международный женский день без похмелья и тяжести в животе в эфире «Радио 1» рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова.

По ее словам, сильный удар по организму наносит сочетание алкоголя с жирной пищей. Специалист посоветовала отдать предпочтение легким закускам из фруктов, овощей, орехов и морепродуктов. Также она рекомендовала употреблять спиртные напитки, чередуя с водой.

«Важно помнить, что употребление алкоголя должно быть умеренным и ответственным, независимо от сочетания с едой», — напомнила Разаренова.

Она добавила, что в день вечеринки стоит плотно позавтракать, чтобы избежать чувства голода и излишнего переедания за праздничным столом. Также врач посоветовала сделать перед застольем небольшую зарядку, чтобы улучшить самочувствие и ускорить обмен веществ.

Согласно результатам опроса ВТБ и банка «Открытие», с которым ознакомилась «Газета.Ru», почти 50% женщин мечтают о неожиданном сюрпризе к 8 Марта, а еще 30% предпочли бы деньги, чтобы самим выбрать желанную вещь.

Традиционные букеты хотели бы получить 27% женщин, а 21% будут рады подарочному сертификату. Однако часть опрошенных (5%) заявили, что не хотят никаких подарков.

Ранее ЦБ рассказал, как мошенники воруют деньги россиян перед 8 марта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами