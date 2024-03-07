В преддверии праздников врач напомнила о правилах употребления спиртного

Праздничные выходные редко обходятся без вкусной еды и спиртного. Как отметить Международный женский день без похмелья и тяжести в животе в эфире «Радио 1» рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Александра Разаренова.

По ее словам, сильный удар по организму наносит сочетание алкоголя с жирной пищей. Специалист посоветовала отдать предпочтение легким закускам из фруктов, овощей, орехов и морепродуктов. Также она рекомендовала употреблять спиртные напитки, чередуя с водой.

«Важно помнить, что употребление алкоголя должно быть умеренным и ответственным, независимо от сочетания с едой», — напомнила Разаренова.

Она добавила, что в день вечеринки стоит плотно позавтракать, чтобы избежать чувства голода и излишнего переедания за праздничным столом. Также врач посоветовала сделать перед застольем небольшую зарядку, чтобы улучшить самочувствие и ускорить обмен веществ.

Согласно результатам опроса ВТБ и банка «Открытие», с которым ознакомилась «Газета.Ru», почти 50% женщин мечтают о неожиданном сюрпризе к 8 Марта, а еще 30% предпочли бы деньги, чтобы самим выбрать желанную вещь.

Традиционные букеты хотели бы получить 27% женщин, а 21% будут рады подарочному сертификату. Однако часть опрошенных (5%) заявили, что не хотят никаких подарков.

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