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Врача заподозрили в домогательствах к 20 пациенткам

Во Франции 66-летнего врача обвинили в домогательствах к 20 пациенткам

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Freepik.com

Во Франции врач общей практики оказался под следствием за домогательства к 20 пациенткам. Об этом пишет actu17.

На днях 66-летнего врача из департамента Ду на востоке страны обвинили в домогательствах. Жалобы на мужчину стали поступать в полицию в январе, а сами преступления медик совершал с апреля 2023 года по февраль этого.

В ходе расследования было допрошено более 200 человек, и некоторые пациентки рассказали, что во время приема врач трогал их грудь под предлогом медицинского обследования. Он также заставлял женщин и девушек в возрасте от 18 до 30 лет раздеваться догола. Сейчас фигурант дела о злоупотреблении служебными полномочиями находится под судебным надзором, ему запрещено заниматься врачебной практикой.

«Обвиняемый все отрицает. Он утверждает, что действовал строго в медицинских рамках и что пациенты не понимали смысла его терапевтических действий», — отметил прокурор.

Как отмечается, в момент совершения предполагаемых преступлений доктор уже находился на пенсии, но несколько дней в неделю принимал пациентов в клинике в Морто. До выхода на заслуженный отдых врач вел практику в Эталане, однако его пациентки из этого города не заявляли на мужчину в полицию.

Ранее в Великобритании врач предложил женщине массаж и изнасиловал ее.

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