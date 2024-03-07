Продлен арест девушки «трогавшей» грудь «Родины-матери»

Центральный районный суд Волгограда продлил меру пресечения 23-летней жительнице Самары Алене Агафоновой, которая опубликовала в соцсетях полгода назад видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Об этом сообщает издание «СитиТрафик».

Девушка будет находиться под стражей до 2 апреля 2024 года.

В июле 2023 года Агафонова записала видео и опубликовала его в сторис Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В коротком вертикальном ролике она гуляла по Мамаеву кургану. Затем женщина направила камеру на сам монумент и расположила свой палец на фоне груди памятника, начав будто «щекотать» его.

Позднее в отношении Агафоновой было возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Агафонова скрылась от следствия и суда и уехала сначала из Волгоградской области, потом покинула Россию. Позже ее объявили в розыск. В феврале девушку задержали в аэропорту Москвы и доставили в Волгоград. Местный суд арестовал ее.

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