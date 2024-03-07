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Педофилу из Калининграда дали 26 лет колонии за изнасилование родных детей и падчерицы

В Калининграде педофилу дали 26 лет колонии за насилие над родными детьми

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Калининграде местного жителя осудили за многолетнее изнасилование родных детей и падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города.

Суд установил, что с 2009 по 2021 год, мужчина совершал преступление против половой неприкосновенности пятерых детей. Падчерице, на момент первого эпизода, исполнилось шесть лет. Калининградец снимал все на камеру телефона и описывал преступления в личном дневнике.

О совершенных мужчиной деяниях стало известно, когда детей изъяли из семьи из-за ненадлежащего ухода за ними. После помещения несовершеннолетних в специализированный центр, они рассказали о 12-летнем насилии.

Калининградец признал свою вину. Суд приговорил его к 26 годам и 6 месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Кемеровской области отца обвинили в многолетнем насилии над детьми.

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