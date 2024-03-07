Житель Варшавы спас котов из горящего дома ценой собственной жизни

В Варшаве 60-летний мужчина спас двух своих котов из горящего дома ценой своей жизни. Об этом сообщает Noizz.

По информации издания, инцидент произошел 1 марта в многоквартирном доме. В здании произошло возгорание и, по словам соседей, мужчина выбежал на лестницу, чтобы предупредить жильцов и вызвать на место экстренные службы. Однако позже он вернулся в свою квартиру, чтобы вытащить оттуда двоих котов.

Мужчине удалось вытащить питомцев, у одного из них оказались обожжены лапы. При этом самого варшавянина доставили в медицинское учреждение в критическом состоянии с многочисленным ожогами и серьезными травмами. Позже он скончался в больнице.

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