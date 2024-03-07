Родителям рассказали, как научить ребенка отстаивать личные границы

Чтобы ребенок умел отстаивать личные границы, важно дать ему понять, что он не станет «плохим», если выразит несогласие. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Алина Носкова.

«Научите ребенка использовать «я-сообщения», которые выражают его ощущения и переживания. Например: «Я чувствую себя некомфортно, когда ты поступаешь так…», «Я буду признателен, если ты не будешь так делать». Для практики можно использовать игры», — рассказала специалист.

Она посоветовала в кругу семьи моделировать ситуации, в которых детям нужно будет отстаивать границы, — кто-то просит поделиться игрушкой, пытается занять качели без очереди или просит отдать любимую конфету.

Психолог Ирина Красинская до этого перечислила главные ошибки родителей в воспитании детей. Она подчеркнула, что некоторые родительские стратегии и выборы могут иметь долгосрочные последствия для развития и благополучия детей.

Ранее родителям дали советы, как научить ребенка планировать свое время.