Пятиклассники в Японии были пойманы на мошенничестве и оказались в полиции

В Японии пятиклассники были пойманы на мошенничестве и оказались в полиции, пишет местное издание Sora News. Cообщается, что от их действий пострадал одноклассник.

Как передают местные СМИ, одноклассники дразнили мальчика из-за того, что тот был из бедной семьи. Защищаясь от нападков, он проговорился, что дома у его родителей лежит много денег. Это была правда: мать с отцом копили средства на протяжении всей своей жизни, но не стали хранить их в банке, воспользовавшись сейфом.

После этого к мальчику начали подходить другие дети, предлагая купить какую-нибудь вещь, «которая потом вырастет в цене». Одним из предметов была памятная медаль, купленная на барахолке. Сверстник уверил одноклассника, что она сделана из настоящего золота — и тот поверил, заплатив за нее $2400, которые тайком взял из сейфа.

В следующий раз ему предложили купить «редкие пластиковые деньги» за $1700, и сделка снова состоялась. В итоге школьник потратил на такие покупки $6200, рассказав об этом родителям.

Отец мальчика обратился в полицию. После этого родители двух из трех одноклассников принесли свои извинения и вернули часть средств, однако сотрудники органов все равно начали проверку по этому делу.

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