В Екатеринбурге закрыли надпись «Кто мы, откуда, куда идем?»

Рабочие закрыли брезентом надпись художника Тимофея Ради «Кто мы, откуда, куда идем?» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал It's My City.

По его информации, арт-объект на крыше бывшего приборостроительного завода закрыли. Причины накрывания надписи брезентом не уточняются.

Художник сделал надпись в рамках биеннале в 2017 году. Ранее на месте этого здания планировали построить храм Святой Екатерины, сообщает It's My City.

До этого россиянка попросила убрать из центра Белгорода скульптуры из бронзы и камня, «оскорбляющие» жителей. По ее словам, композиции не соответствуют духу и ценностям русской культуры.

Ранее стало известно, что в одном из скверов Петербурга появятся семь новых скульптур.