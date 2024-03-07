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ФСБ предотвратила теракт в московской синагоге

ФСБ сообщила о ликвидации боевиков ИГ*, планировавших атаку на синагогу в Москве

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ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в московской синагоге, нейтрализовав боевиков организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, террористы вели подготовку к нападению на одно из еврейских культовых учреждений Москвы, находясь в Калужской области. ФСБ засекла их деятельность, когда они собирали информацию. По информации спецслужб, боевики собирались расстрелять прихожан синагоги.

Когда сотрудники ФСБ приехали на задержание подозреваемых, те оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

До этого сообщалось, что спецслужбы предотвратили теракт в одном из административных зданий в Карелии. Готовивший теракт гражданин Белоруссии был нейтрализован при попытке задержания. По данным ФСБ, он являлся членом запрещенного в Белоруссии формирования «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске.

Ранее ФСБ призвали проверить причастность Запада к возможному отравлению Сталина.

*   организация запрещена в России
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