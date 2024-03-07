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Забастовка в Германии грозит серьезными перебоями в работе транспорта

В Германии ожидаются серьезные перебои в работе транспорта из-за забастовки

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Michael Matthey/Global Look Press

В Германии 7 марта пройдут забастовки персонала авиакомпании Lufthansa и ж/д перевозчика Deutsche Bahn, в связи с этим в стране ожидают серьезные перебои в работе транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники Lufthansa, отмечает агентство, требуют повышения зарплат минимум на €500. Профсоюзы железнодорожников же выступают за переход на 35-часовую рабочую неделю с сохранением зарплаты.

До этого немецкая газета Bild со ссылкой на лидера профсоюза машинистов Германии Клауса Везельски писала, что профсоюз намерен чаще проводить забастовки и не предупреждать заранее об их начале. Везельски сообщал, что ближайшие стачки начнутся вечером 6 марта и в ночь на 7 марта.

29 февраля сообщалось, что общественный транспорт Берлина остановился на 35 часов из-за забастовки рабочих.

Ранее в Берлине фермеры заблокировали центральную улицу.

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