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Мужчина стал богаче на $150 тысяч благодаря поломке автомобиля

UPI: в США мужчина выиграл в лотерею $150 тыс. благодаря поломке автомобиля

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Shutterstock

Мужчина из США стал богаче на $150 тысяч благодаря поломке автомобиля, пишет издание UPI.

Как рассказал мужчина, он планировал купить лотерейный билет на ближайший розыгрыш, но не смог доехать до магазина из-за поломки личного автомобиля. На устранение неисправности ушло около двух недель, а когда все было готово, американец отправился в супермаркет и осуществил задуманное.

Позже счастливчик узнал, что его билет оказался выигрышным и принес ему $150 тысяч. Мужчина уверен — именно благодаря сломанной машине ему удалось сорвать джекпот.

«Трудно сохранять спокойствие, когда речь идет 150 тысячах долларов», — поделился он своими эмоциями.

Мужчина рассказал, что благодаря этим деньгам теперь может выйти на пенсию и доделать в доме долгожданный ремонт.

Ранее в США победитель лотереи не смог забрать свой приз и лишился $36 млн.

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