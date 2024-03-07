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Врач развеяла вредные мифы, мешающие похудеть

Врач Елиашевич: медленный метаболизм не вызывает ожирение

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Мнение о том, что увеличенная подкожно-жировая клетчатка не представляет опасности для людей, является одним из вредных мифов, мешающих похудеть. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ «Национальный медицинский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России Софья Елиашевич.

По ее словам, «ровное» ожирение, то есть подкожно расположенная жировая масса, не является более «здоровым» вариантом ожирения. Помимо этого, не соответствует действительности и то, что ожирение связано с медленным метаболизмом. Эксперт уточнила, что причина кроется в том, что люди тратят мало времени на обычную рутинную физическую нагрузку. Еще один миф связан с представлением о широкой кости.

«Масса костной ткани у одного и того же человека различается в течение жизни. Она набирает свой максимум к 25 годам. Да, у здорового человека плотность костной ткани может увеличиваться при увеличении мышечной массы и расширении физических нагрузок. Но чаще всего то, что считают «тяжелой костью» — это избыток жировой массы тела. Проверить это просто: существует методы проверки процента содержания костной ткани в организме — денситометрия и биоимпедансометрия», — заключила Елиашевич.

Кардиолог Томас Люшер из Королевской больницы Бромптона в Великобритании до этого рассказал, что увеличение частоты сердечных приступов среди людей моложе 40 лет обусловлено ожирением и высоким уровнем стресса.

Ранее эндокринолог назвала препараты для похудения эффективнее оземпика и его аналогов.

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