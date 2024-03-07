В Дагестане четырехлетний мальчик съел упаковку гормональных таблеток матери

В Бабаюртовском районе Дагестана спасли мальчика, который съел упаковку гормональных лекарств матери. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ»

Четырехлетний ребенок из Бабаюртовского района Дагестана был доставлен в больницу с признаками отравления, мальчик остался без присмотра взрослых и добрался до домашней аптечки.

Мать обнаружила, что сын вскрыл упаковку с гормональным препаратом, который ей выписал врач, и успел съесть около 10 таблеток. Ребенку стало плохо, у него начались приступы удушья, в больнице медики промыли пострадавшему желудок, угрозы жизни нет.

В отношении родителей составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Ранее четырехлетняя девочка съела 20 таблеток от астмы и попала в больницу.