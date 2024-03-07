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Спецборт МЧС доставил в Туву модульные котельные

МЧС России доставило в Кызыл модульные котельные после аварии на ТЭЦ в Туве

Спецборт МЧС России доставил в Кызыл модульные котельные после аварии на городской теплоэлектростанции (ТЭЦ). Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Всего авиацией МЧС в Туву доставлено 375 тепловых пушек, 30 электрообогревателей, две дизельные модульные котельные.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы произошел взрыв, после которого началось возгорание. Ранения и травмы получил 21 человек. Город Шагонар остался частично без отопления.

Утром 7 марта спецборт Ил-76 МЧС России с восемью пострадавшими при взрыве на ТЭЦ вылетел из Кызыла в Красноярск. Решение об отправке было принято на консилиуме, в котором принимала участие комиссия врачей из Москвы.

До этого в службах жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в город Шагонар в республике после происшествия на ТЭЦ планируют поставить 17 модульных котельных.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве.

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