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Из российской больницы уволили медсестру, снимавшую видео с детьми в реанимации

В Москве из больницы уволили медсестру, снимавшую видео с тяжелобольными детьми

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Shutterstock

Реанимационную медсестру, нарушившую закон и кодекс профессиональной этики, уволили из больницы №9 им. Сперанского. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава Москвы.

Медицинский сотрудник снимала видео с тяжелобольными детьми: в них женщина смеялась над пациентами, комментировала поведение их родителей с использованием нецензурной лексики, а затем выкладывала записи в свой Telegram-канал.

«Медсестра, снимающая эти видео, уволена за грубое нарушение этики и разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну», — сообщили в депздраве.

Также в ведомстве добавили, что начали в учреждении проверку.

Ранее в курском роддоме новорожденный упал на пол.

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