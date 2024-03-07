В российском городе дети поздравили автоледи с 8 Марта

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции, дети из отряда юных инспекторов движения школы №196 и воспитанники дошкольного отделения поздравили водительниц региона с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщает Сиб.фм.

Помимо этого, в поздравлении также приняли участие активисты из добровольной народной дружины «Кировка».

«Женщинам дарили цветы и открытки, созданные руками, напоминали им о безопасности дорожного движения и правилах поведения за рулем. Виновницы торжества с удовольствием принимали подарки и обещали малышам соблюдать ПДД», — говорится в сообщении.

RT со ссылкой на результаты исследования до этого сообщал, что самыми желанными подарками на 8 Марта у российских женщин стали сладости и косметические наборы. Еще один популярный ответ – «просто отдохнуть», о таком желании заявили почти 50% участниц опроса. Среди желающих отдохнуть 24% женщин рассказали, что с удовольствием примут такой подарок, как уборка в квартире, еще 14% хотят побыть наедине со своей семьей, партнером или просто в одиночестве.

Ранее сообщалось, что россиян стали чаще поздравлять с 23 Февраля и 8 Марта.