Саратовец продал машину супруги и уехал к любовнице в Сочи

В Саратове мужчина продал машину своей жены, а затем уехал в Сочи к любовнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

По информации агентства, в полицию по факту пропажи автомобиля обратилась 29-летняя жительница Ленинского района. Она рассказала, что получила его в подарок от матери, однако у россиянки не было водительских прав и она отдала транспортное средство мужу.

Позже мужчина сообщил, что автомобиль якобы сломался, а сам уехал в командировку. При этом к заявительнице пришла незнакомая женщина, заявившая о покупке машины у ее мужа по доверенности и предложившая оформить договор купли-продажи.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о присвоении в крупном размере и задержали 32-летнего супруга россиянки. Мужчина признался, что продал автомобиль перед отъездом в Сочи к другой женщине. Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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