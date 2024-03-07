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В Госдуме заявили, что маткапитал не повышает рождаемость

Депутат ГД Делягин заявил, что материнский капитал не стимулирует рождаемость

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Выплата материнского капитала не повышает рождаемость в стране, в основном она спонсирует банки и строительный сектор, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Его слова передает Ura.ru.

«Для рождаемости нужно платить достойное пособие до 18 лет, как во всем мире. Но когда вводился маткапитал, представители власти официально заявляли, что это недопустимо, так как матери все пропьют», — сказал Делягин.

7 марта сообщалось, что почти половина (48%) россиян считают, что в стране нужно разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля.

Днем ранее заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что для женского организма наиболее правильным для рождения детей является возраст до 24 лет.

До этого депутат Яна Лантратова поддержала увеличение маткапитала до миллиона рублей.

Ранее в России предложили переводить на бюджет студентов, ставших отцами.

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