Топ-менеджеры Rambler&Co рассказали о трендах в производстве медиаконтента

Сейчас аудитория в основном реагирует на ярко окрашенный эмоциональный контент, рассказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках ток-шоу «Успех ошибок» на Всемирном фестивале молодежи.

«Контент-мейкерам в случае получения негативной реакции не надо отрицать факты, потому что интернет помнит все. Нужно уметь признать свою ответственность, вовремя среагировать на ситуацию», — сказал он.

Как отметил директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров, медиа могут добиться максимального результата от аудитории при синергии контента и технологий.

«Перед началом производства контента нужно ответить на три ключевых вопроса: почему это должно быть близко и понятно аудитории, почему это должно быть интересно ей, какую эмоцию она испытает, когда увидит этот контент», — сказал он.

Также в рамках дискуссии после показа документального сериала Okko «История российских компьютерных игр» Тодоров отметил, что в России есть все возможности для создания документального контента.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходил на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта.