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В школе Барнаула подросток ударил сверстника молотком на перемене

Mash: в Барнауле школьник ударил сверстника молотком на перемене

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Depositphotos

В барнаульской школе семиклассник ударил молотком ровесника во время перемены, пострадавший получил ушибы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел во время перемены в барнаульской школе №24, семиклассник стоял с телефоном и неожиданно получил удар по затылку. Выяснилось, что с молотком на него напал сверстник, который принес инструмент из дома.

Хулиган рассказал, что планировал забивать гвозди в подошву ботинок и ударил школьника. Пострадавший получил ушиб мягких тканей его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Амурской области мальчик избил третьеклассника до сотрясения мозга.

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