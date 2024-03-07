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Большинство опрошенных россиян позитивно оценивают Всемирный фестиваль молодежи

Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи позитивно оценивает большинство граждан

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Всемирный фестиваль молодежи

Большинство опрошенных россиян позитивно оценивают проведение Всемирного фестиваля молодежи, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

«От всех опрошенных положительно [относятся к фестивалю] 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего 2%, по одному проценту», — сказал Кириенко.

При этом среди тех, кто «что-то слышал о фестивале» или знает о его проведении, положительную оценку дал 91% опрошенных, добавил он.

Кириенко также рассказал, что на Всемирном фестивале молодежи было значимое число участников с Украины. Он при этом отметил, что по понятным причинам ее не называют официальной делегацией, потому что «ребят ждет после этого уголовное преследование».

До этого член экспертного клуба «Дигория» Анна Михайлова заявила, что Россия на Всемирном фестивале молодежи радушно приняла делегации из почти 190 стран, открыв им свое сердце.

Ранее Путин «усыновил» участника Всемирного фестиваля молодежи из Уганды.

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