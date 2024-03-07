В рамках ПМЭФ пройдет парусная регата

Регату имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской Федерации Парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова включили в спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба форума.

«Проводить турниры в честь заслуженных людей, сыгравших заметную роль в развитии своего вида спорта, – это верная инициатива и важный инструмент для укрепления силы традиций», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Регата имени Ченцова откроет сезон Международного парусного турнира Tenzor International Cup.

Сезон пройдет в 4 этапа с июня по ноябрь.

Напомним, ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня.