В Госдуме объяснили, почему женщины не добиваются успеха в военном деле

Женщины не смогут выйти на первые роли в военном деле и добиться в этой сфере значимых успехов, так как они больше уместны там, где нет необходимости напрямую принимать самостоятельных решений, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Такие решения «ломают психику» представительницам прекрасного пола, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Военное дело, к сожалению, требует, помимо всего прочего, готовности осознанно посылать кого-то на верную гибель. У женщин инстинкт защиты потомства развит гораздо больше, чем у мужчин, — считает Вассерман. — Поэтому это ломает женскую психику гораздо сильнее, чем мужскую».

При этом женщины могут быть успешными операторами, связистами или штабистами, так как в этих профессиях не нужно принимать самостоятельных решений, добавил депутат. Он напомнил, что в министерствах обороны многих стран женщины занимают должности генералов. При этом он добавил, что они не так успешны, если речь идет о командовании войсками.

«Я не знаю, каким именно образом проявляется это психологическое различие между мужчинами и женщинами при принятии именно таких решений. Я просто вижу, что оно проявляется», — заключил депутат.

Напомним, эксперты рынка труда сообщают, что в последние годы наблюдается рост спроса на специалистов женского пола в профессиях, традиционно считавшихся «мужскими». Так, подобные тенденции отмечаются в сельскохозяйственном секторе, технических профессиях.

Ранее Вассерман озвучил план действий России на случай полного отключения интернета.