Зарплаты врачей призвали изменить по примеру окладов военных

Для решения кадровой проблемы в сфере медицины необходимо пересмотреть оплату труда врачей и социальные гарантии, считает председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Важно установить для врачей неснижаемые и значимые по сумме оклады, как у военных, отметил он в беседе с НСН.

Особенно острая нехватка кадров, по словам Власова, наблюдается сегодня в Екатеринбурге, Челябинской области и центральном федеральном округе за исключением Москвы. Врачи в этих регионах работают, как правило, на две ставки.

При этом профессию врача отличает несоответствие затрат получаемой зарплате, считает Власов. По этой причине медикам необходимы социальные гарантии.

«Необходимо <…> определить, что из себя представляет профессия врача — это заработок или служение. Если врач служит государству, следует обеспечить его всем необходимым. Это неснижаемый оклад достойного размера, как у военных», — подчеркнул он.

Врачам также нужно предоставить возможность постоянного обучения, наставничества и повышения квалификации, так как в условиях рыночных отношений специалисты зачастую не стремятся взращивать своих будущих конкурентов, отметил эксперт.

«Врачей кто-то должен учить, нужны преподавательские кадры, но где их взять — большой вопрос. В основном специалисты переехали в московские и питерские учреждения и в регионах почти не осталось школы», — заключил Власов.

Напомним, в Минздраве предупреждали, что в России в ближайшее годы будут серьезные проблемы в медицине из-за ускоренного роста числа пожилых граждан, ключевая из которых — нехватка ресурсов.

Ранее российские специалисты заявили о риске усиления дефицита кадров еще в одной отрасли.