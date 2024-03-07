У здания правительства Армении произошла попытка самосожжения

Мужчина попытался сжечь себя перед зданием правительства Армении в Ереване. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат седьмого созыва нацсобрания Армении Арман Абовян.

Отмечается, что гражданин пытался себя поджечь, но полиция своевременно отреагировала. О причинах случившегося не сообщается.

Telegram-канал Makaryan News опубликовал видео с места событий.

«Напряженная ситуация перед правительством. Гражданин пытался поджечь себя бутылкой с бензином», — сказано в подписи.

Накануне стало известно, что Армения уведомила Россию о намерении самостоятельно контролировать погранпереход в аэропорту Звартноц, Ереван отправил соответствующее письмо Москве. Как сообщает агентство со ссылкой на секретаря Совета безопасности страны Армения Григоряна, позиция Еревана состоит в том, что службу в аэропорту должны нести армянские пограничные войска. До этого секретарь Совбеза Армении Григорян назвал стратегической ошибкой зависимость от РФ.

Ранее в МИД РФ заявили о возможном пересмотре отношений с Арменией.