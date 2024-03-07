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Пятиклассник попал в реанимацию после тренировки по футболу в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге школьник попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом

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Haggardous50000/Shutterstock

В Приморском районе Петербурга пятикласснику стало плохо после тренировки по футболу и домашнего ужина. Об этом сообщает «78.ru».

Из квартиры по улице Щербакова в приморском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализирован школьник. По словам родителей, сын пришел домой после тренировки по футболу и поужинал, после чего ребенку внезапно стало плохо.

Пятиклассника с судорогами доставили в детскую больницу, у него диагностировано отравление неизвестным веществом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Пензе на соревнованиях по боксу массово отравились дети.

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