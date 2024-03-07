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Россиянам рассказали, как ускорить созревание неспелого авокадо

Глава «Комбо Фуршета» Ващенко: созревание неспелого авокадо можно ускорить

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Неспелый авокадо можно положить рядом с яблоком, чтобы он побыстрее созрел. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель кейтеринга «Комбо Фуршет» Ольга Ващенко.

По ее словам, есть и другие лайфхаки, которые обещают такой результат. Например, можно погрузить плод в рис, положить его в пакет и убрать в теплое место, оставить его рядом с бананом, завернуть в фольгу и подогреть в духовке или разогреть в микроволновке, а после — поместить в холодную воду.

«Я решила провести эксперимент. Купила три авокадо. Один положила рядом с бананами, другой с яблоками, а третий утопила в рисе. Через три дня самым спелым стал авокадо, который был с яблоками. Фрукт, находившейся в компании с бананами, переспел с одной стороны. А рис вообще никак не повлиял на спелость авокадо. Он остался зеленым», — уточнила Ващенко.

Ученые из государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии до этого обнаружили, что употребление авокадо несущественно влияет на уровень холестерина в крови. Положительный эффект был в основном обусловлен исследованиями у людей с гиперхолестеринемией.

Ранее врач призвала с осторожностью употреблять авокадо при похудении.

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