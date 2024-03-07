В Туву после аварии на ТЭЦ доставят 17 модульных котельных

В город Шагонар в республике Тыва после ЧП на ТЭЦ планируют поставить 17 модульных котельных. Об этом сообщили ТАСС в службах жилищно-коммунального хозяйства.

Представитель служб рассказал, что 9 из 17 котельных доставят от Минстроя из Москвы авиацией. Еще четыре уже доставляются. Остальные — следуют из ближайших регионов, подчеркнул он и добавил, что в регионе также доставят семь дизельных генераторов, несколько сотен тепловых пушек и обогревателей.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв и начался пожар. Ранения и травмы получили 23 человека. Власти объявляли режим ЧС. Предварительно, взрыв произошел в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Вероятной причиной ЧП назвали сбой при технологической подаче угля.

7 марта в службах ЖКХ сообщили, что около трети жилых домов в городе остались без теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что на Шагонарской ТЭЦ запустили первый котел.