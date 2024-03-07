Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Туву после аварии на ТЭЦ доставят 17 модульных котельных

В Туву доставят 17 котельных для теплоснабжения Шагонара после аварии на ТЭЦ

В город Шагонар в республике Тыва после ЧП на ТЭЦ планируют поставить 17 модульных котельных. Об этом сообщили ТАСС в службах жилищно-коммунального хозяйства.

Представитель служб рассказал, что 9 из 17 котельных доставят от Минстроя из Москвы авиацией. Еще четыре уже доставляются. Остальные — следуют из ближайших регионов, подчеркнул он и добавил, что в регионе также доставят семь дизельных генераторов, несколько сотен тепловых пушек и обогревателей.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв и начался пожар. Ранения и травмы получили 23 человека. Власти объявляли режим ЧС. Предварительно, взрыв произошел в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Вероятной причиной ЧП назвали сбой при технологической подаче угля.

7 марта в службах ЖКХ сообщили, что около трети жилых домов в городе остались без теплоснабжения.

Ранее сообщалось, что на Шагонарской ТЭЦ запустили первый котел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами