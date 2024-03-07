В России обнаружили фантомное молоко

В Оренбурге обнаружили 33 тонны фантомного молока. Продукцию в детские сады и школы поставляла петербургская компания, но по указанному адресу производства не оказалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.

Претензии к работе фирмы возникли у родителей и у контрольно-надзорных органов. После проверок выяснилось, что с января компания поставила 136 партий молочной продукции в детские сады через фирму-прокладку.

Отмечается, что поставщик компании отгрузил почти 33 тонны молока. Россельхознадзор обнаружил, что по указанному в документах адресу производство отсутствует. Вместо склада на месте находится жилой дом.

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