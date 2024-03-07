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Эксперты предрекли падение цен на вторичку к осени на 10%

Риелтор Апрелев: при текущей ставке ЦБ к началу осени вторичка подешевеет на 5-10%

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Depositphotos

Если в России сохранится текущая ключевая ставка ЦБ, то к началу осени стоимость жилья на вторичном рынке может снизиться в среднем на 5-10%, считает вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. Это произойдет на фоне резкого падения спроса из-за высоких процентных ставок, пояснил он Общественной Службе Новостей.

С августа по октябрь прошлого года спрос на жилье в России рос, однако после повышения ключевой ставки до 16% замедлился, а затем пошел на спад. Предложения по ипотеке стали достигать 18% годовых, цены на недвижимость выросли на 15%, спрос обрушился, пояснил риелтор.

Дальнейшие изменения зависят от действий регулятора, так как 80% всех сделок на рынке вторички и 90% на рынке первички – ипотечные, подчеркнул Апрелев. При сохранении ставки спрос продолжит падать, а вместе с ним будет дешеветь жилье, считает эксперт.

«Разница между ценами предложения и ценами продажи уже сейчас увеличивается в сторону снижения конечной стоимости, — пояснил он. — Общий объем снижения цен на вторичное жилье, если, например, ключевая ставка не изменится до осени, может составить 5-10%».

Апрелев также напомнил, что программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках 1 июля должны завершиться – по его мнению, продлевать ее не будут. В этом случае ситуация на рынке первичного жилья станет катастрофической, цены упадут на 15-20%, считает риелтор.

Напомним, в России увеличился средний срок продажи квартир на вторичном рынке на 50% — с 92 до 138 дней.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на недвижимость.

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